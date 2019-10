Ochlazení nepřijde, příští týden bude až 22 stupňů

Česko prozatím nečeká ochlazení. V nadcházejícím týdnu by naopak mohly nejvyšší teploty vystoupat až ke 22 stupňům Celsia. Teplotně nadprůměrné by mělo být období do poloviny listopadu. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).