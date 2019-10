Demolice v bývalém vojenském prostoru Ralsko budou pokračovat. K zemi půjde deset budov

„V lednu šly k zemi například tři komíny objektu bývalé kotelny. Na další demoliční práce chceme získat dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj. Jsem ráda, že se postupnými kroky blížíme k tomu, aby z bývalého vojenského prostoru bylo čisté a příjemné místo,“ doplnila náměstkyně hejtmana Jitka Volfová (ANO). Na jaře zlikvidovala firma AQUATEST čtyři budovy a skládku. Na jejich místě vyroste borový les.

Ještě v říjnu by měla další demoliční práce v prostoru zahájit firma NEXTA a v příštím roce počítá kraj se zbouráním dalších budov, k zemi by mělo jít dalších 16 objektů. „Na to máme zatím připravený projekt, ale ještě musíme vybrat zhotovitele. Odhadované náklady činí zhruba 40 milionů korun,“ řekla Volfová. Kraj ale předpokládá, že stejně jako u předchozích demolic se v soutěži cena výrazně sníží na nějakých 15 milionů korun.

Prostor Ralsko o rozloze 250 kilometrů čtverečních využívala do počátku 90. let sovětská armáda. K vojenským účelům ale sloužil už v první polovině minulého století. Postupně se tam v letech 1938 až 1991 vystřídaly německá, československá a sovětská armáda.

Liberecký kraj převzal část prostoru od státu v roce 2007 se zhruba 170 objekty, z nichž část stále stojí, jiné jsou v havarijním stavu a některé už se zřítily. Demolice ruin začaly už v roce 2011, celkem se zatím podařilo zbourat 26 objektů. Zbourány byly třeba nedostavěný kulturní dům, bývalý generální štáb, kotelny i některé ubikace.