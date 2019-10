Babí léto se protáhne do příštího týdne

Při jasné nebo polojasné obloze by teploty v pondělí měly být až do 23 stupňů Celsia, při mlze nebo nízké oblačnosti jenom kolem sedmnácti, přiblížila meteoroložka ČT Taťána Míková. Podobné nejvyšší teploty se čekají i v úterý a ve středu. V druhé polovině týdne by se už měly snižovat k sedmnácti stupňům.

Dlouhodobá prognóza hydrometeorologického ústavu počítá s tím, že se má v dalších týdnech sice pozvolna ochlazovat, ale není vyloučeno, že nadprůměrně teplé počasí potrvá i poslední týden v říjnu.

„Celkově budou teploty v období od poloviny října do 10. listopadu nad normálem,“ uvedli meteorologové.