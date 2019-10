Zima se blíží. Poprvé od května klesl noční průměr pod nulu, na horách bylo minus devět

Ve srovnání s minulým rokem přišla první noc, kdy průměr nejnižších teplot pro celou republiku klesl pod nulu, později. V noci na 26. září činil průměr jen ze stanic v polohách do 600 metrů nad mořem minus 0,8 stupně Celsia.

Noc na úterý by mohla být podobná té pondělí. Na Moravě a ve Slezsku by se teploty měly pohybovat pod nulou, v Čechách mezi minus 1 a plus 3 stupni Celsia. Poté se ale začne oteplovat. O víkendu přes den by mohlo být přes 20 stupňů Celsia a mrznout nebude ani v noci.