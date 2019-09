Zloděje a vandaly trestat vysokými pokutami místo vězením. „Soudit“ by měly radnice

Výhrady mají i poslanci

Ozývají se ovšem i jiní kritici než jen radnice, kterým by mohlo přibýt práce. Jednomyslnou podporu nemá novela ani ve sněmovně. Podpisy pod ní patří zástupcům ANO, ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a TOP 09. Od ostatních partají znějí výhrady. Podle Jana Hrnčíře (SPD) by mohlo zvýšení hranice trestného činu rozptýlit obavy zlodějů. „Odstrašující efekt se velmi výrazně sníží. To znamená, krádeže v supermarketech a obchodních domech by mohly narůst,“ míní.

Podobně ostatně argumentují i komunální politici. Podle výkonné ředitelky Svazu města a obcí Radky Vladykové by nakonec mohlo být přestupků více, než by naznačovala současná statistika trestných činů se škodou do deseti tisíc korun. „Nemůžeme ze stávajících čísel usuzovat, že přestupků bude pouze o pět procent více. My se velmi obáváme, že masivně narostou,“ podotkla.

Jakub Michálek (Piráti) sice připustil, že by se hranice trestného činu mohla zvýšit, ruku v ruce by však podle něj měly jít změny, které se týkají přestupkových řízení. „Správní řízení o přestupcích není úplně efektivní. Takže by bylo dobré, kdyby vláda připravila návrh, který zefektivní postihování drobných krádeží,“ vyzval.