V Česku udeřily mrazíky, víkend ale bude teplý a slunečný

V noci ze čtvrtka na pátek zasáhly většinu území jižních Čech mrazíky, vůbec nejnižší teplotu -8,7 stupně Celsia meteorologové naměřili na šumavské Jezerní slati. Podle Jaroslava Hintermüllera z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bylo chladno i v nižších polohách, pod bodem mrazu se teploty pohybovaly v Horské Kvildě, Borkovicích i Táboře.

Mrazy hrozí i o víkendových nocích, měly by být ale mírnější. Mezi sobotou a nedělí už by teploty měly zůstat nad nulou, přízemní mrazíky se objeví pouze s větrem. Mráz může poškodit dosud nesklizené zemědělské plodiny a další vegetaci, upozorňuje v aktuální výstraze ČHMÚ. Zeleninu a nízké rostliny by lidé měli zakrýt světlou netkanou textilií, která se může ponechat i více dní až do odeznění ranních mrazů, doplnili meteorologové.

Slunný víkend

Obloha v pátek zůstane jasná až polojasná, pouze na severovýchodě území se přechodně může vyskytnout oblačnost. Přeháňky už by se objevit neměly a mraků bude postupně ubývat. Teploty se v poslední pracovní den budou pohybovat mezi třinácti a osmnácti stupni Celsia a vanout bude slabý až mírný vítr od severozápadu.

Na víkend se nebe zcela vyjasní a počasí nabídne ideální podmínky pro výlety. V sobotu můžeme v ranních hodinách pouze výjimečně čekat mlhy, slabá oblačnost by se měla objevit pouze na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají na hodnoty mezi 16 až 20 stupni.