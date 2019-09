Krajská ČSSD chce rušit ostravské buňky a vyčistit černé duše. Žádné nejsou, reaguje tamní předsedkyně Vajdíková

„Krajské předsednictvo dospělo k závěru, že musíme vyřešit ostravskou organizaci ČSSD, která je dlouhodobě neúspěšná a nedokáže oslovit voličskou základnu,“ uvedl ještě před úterním jednáním předseda moravskoslezské organizace Tomáš Hanzel. Členové zrušených buněk by se podle něj mohli přihlásit do jiných. Doplnil, že krajské předsednictvo chce rušit organizace, u kterých byl v minulosti velký pohyb členů a existuje podezření, že tam figurují černé duše.

Předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková uvedla, že krajské předsednictvo navrhuje celostátnímu předsednictvu ČSSD odebrat licence sedmnácti místním organizacím z šestadvaceti. „Toto rozhodnutí by se dotklo 293 členů a fakticky by znamenalo likvidaci ostravské sociální demokracie a jejích představitelů,“ namítá Vajdíková. Sociálních demokratů je v Ostravě celkově 415.

Odůvodnění, že jsou v městských organizacích černé duše, Vajdíková považuje za zcela liché. „Ostrava prošla před dvěma lety přeregistrací, takže zůstali jenom ti, kteří se přeregistrovali. Žádné černé duše se v Ostravě nenacházejí,“ reagovala na mimořádném zasedání předsednictva.

Odmítá i argument, že lidé, kteří se ocitnout bez organizace, by se mohli přeregistrovat. „Je spíš pravděpodobné, že organizace je nepřijmou. Do organizace Hrabůvka, která má teď 20 členů, by mělo přejít 240 členů. To je nelogické,“ doplňuje Vajdíková. Upozorňuje, že v Moravskoslezském kraji existují i neaktivní, nefunkční a neúspěšné buňky, které krajská ČSSD rušit nechce. Patří mezi ně třeba i místní organizace Poruba, jejímž členem je ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Dlouhodobé spory

Ostravská ČSSD se s vnitřními spory i problémy ve vztahu s krajským vedením potýká dlouhodobě. V listopadu 2016 sociální demokraté nejprve odvolali tehdejšího předsedu ostravské ČSSD Lumíra Palyzu. Ústřední kontrolní komise strany ale v lednu 2017 vyhověla stížnosti zpochybňující konferenci, na níž byl Palyza odvolán, kvůli porušení stanov. Konference se musela opakovat v únoru 2017, kde byl Palyza odvolán znovu a novou předsedkyní se stala Vajdíková.