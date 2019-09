Na horách by mohlo sněžit, o víkendu se ale oteplí. Astronomický podzim přinese teploty nad 20 stupňů

V úterý dorazil do Česka chladnější vzduch od severozápadu, teploty vystoupily na 14 až 18 stupňů Celsia. Ještě během večera by měly sever země zasáhnout přeháňky, které by se mohly od 1200 metrů nad mořem proměnit ve sněhové.

Ještě chladněji má být ve středu: teploty dosáhnou maximálně 12 až 16 stupňů. Zatímco ráno a večer by se mělo vyjasnit, přes den bude přechodně až oblačno. Přeháněk bude málo, na severu ovšem mají být stejně jako v noci předtím sněhové.

„Od čtvrtka do soboty se minimální teploty budou pohybovat od šesti do jednoho stupně Celsia s přízemními mrazíky a pravděpodobně čtvrtek bude den s nejnižšími odpoledními teplotami tohoto týdne 11 až 15 stupňů.️ Přechodně se také mohou na hřebenech hor na severu vyskytnout srážky smíšené,“ očekává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na Facebooku.

Chladno zůstane ještě v pátek ráno, srážky už se ale nečekají. Před víkendem by teploty měly vystoupat maximálně na 17 stupňů Celsia.

Poté by měla nad Česko zamířit teplá fronta a o víkendu se mají proto teploty vrátit k 20 až 25 stupňům. Meteorologové očekávají, že rána budou stále chladná, den ode dne by se ale mělo oteplovat. Zatímco v sobotu vystoupají teploty nejvýše na 20 stupňů, v neděli by to mohlo být ještě o dva stupně víc.

Zatím to vypadá, že astronomické léto se rozloučí teplým a slunečným počasím: na pondělí 23. září připadá první podzimní den a podle meteorologů by teploty mohly vyšplhat až na 25 stupňů.