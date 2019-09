Plaga navrhne, aby maturanti mohli dál volit mezi matematikou a cizím jazykem

„Zaslechl jsem, že chci odložit maturitu z matematiky o osm až deset let. Ne. Já chci, aby do zákona byla propsána volba mezi cizím jazykem a matematikou, tedy ten současný stav. To znamená, můj návrh není napsat tam místo roku 2021 rok 2031, ale nechat tam studentům volbu,“ řekl ministr Plaga. Zároveň ale ujistil, že neusiluje vysloveně o zrušení povinné zkoušky z matematiky, ale především o zkvalitnění výuky. Na tom se Plaga shodl s dalším hostem Partie, místopředsedou Senátu a uvolněným ředitelem pražského Gymnázia Jana Keplera Jiřím Růžičkou (nestr. za TOP 09). Podle něj nemusí být maturita z matematiky povinná, aby se lépe učila.

„Neslyšel jsem jediný argument, proč by maturita z matematiky měla zlepšit výuku – pokud nebudeme pracovat s motivací strachem, což by bylo nejhorší, co by nás mohlo potkat,“ podotkl senátor. Povinná zkouška má i zastánce Již předchozí prohlášení ministra školství, která se týkala možného odkladu zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky, ale vyvolala i kritiku. „Od roku 2015 hovoříme o tom, že se musí výuka matematiky změnit, že musí reflektovat každodenní využití matematiky v praxi a rozvoj logického myšlení. Tyto dovednosti je potřeba ověřovat zkouškou,“ uvedla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková.

Fakta Maturita z matematiky – co budou muset studenti umět Maturita z matematiky – co budou muset studenti umět Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky z matematiky vypracovaný ministerstvem školství stanovuje pět základních okruhů , které musí maturant zvládnout. Vedle znalosti matematický pojmů a dovedností je to matematické modelování a také schopnost vymezit a řešit problém. Student musí rovněž rozumět matematickému textu a osvojit si práci s informacemi.

Další část požadavků pro povinnou zkoušku z matematiky obsahuje požadavky na konkrétní vědomosti a dovednosti z jednotlivých tematických okruhů. Těmi jsou například aritmetické operace s přirozenými čísly, schopnost rozlišit prvočíslo a číslo složené nebo rozložit přirozené číslo na prvočinitele.

Dále maturitní zkouška z matematiky od studentů vyžaduje zvládnout algebraické výrazy, provádět operace s lomenými výrazy, sestavovat, číst a řešit rovnice. Také užít různá zadání funkce a používat s porozuměním pojmy definiční obor, obor hodnot, argument funkce, hodnota funkce, graf funkce včetně jeho názvu.

Maturanti musí zvládnout také základy statistiky. Měli by znát pojmy jako statistický soubor, rozsah souboru, statistická jednotka, kvalitativní i kvantitativní statistický znak, stejně jako hodnota znaku. Dále musí umět vyhledat a vyhodnotit statistická data v grafech a tabulkách.

Zrušení či dlouhý odklad povinné maturity z matematiky se nezamlouvají ani Asociaci ředitelů gymnázií. Vidina povinné maturity z matematiky by podle předsedkyně asociace Renaty Schejbalové donutila žáky k tomu, aby více pracovali. „Myslím, že studenti na některých školách nejsou ochotni pracovat, nemají pracovní návyky,“ míní. Zákon se zkouškou počítá, jeho změnu podporují i středoškoláci Plagovi kritici ostatně mají na své straně i zákon v současné podobě. Ten počítá s tím, že ve školním roce 2020/2021 bude zkouška z matematiky povinná pro studenty gymnázií a lyceí, o rok později již pro všechny. Ministr slibuje, že jej stihne včas změnit. „Chci to dostat co nejrychleji do sněmovny. Pevně věřím, že do jara. Sněmovna ví, že je to téma, které je potřeba co nejrychleji rozseknout,“ řekl Plaga v Partii. Připustil, že „studenti si zaslouží vědět dopředu, z čeho budou maturovat“.