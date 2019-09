Ráno bylo mrazivé, na Sněžce i větrné. Den ale ještě připomene léto

Teplota na krušnohorské Jizerce se podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu nad ránem dostala téměř tři stupně pod nulu a mrzlo i na některých dalších místech v Krušných horách a slabě i na několika místech na Šumavě.

Na nejvyšší hoře Česka potom ráno bylo podle informací polské horské služby šest stupňů Celsia, pocitová teplota jen okolo tří stupňů. S ochlazením se přihnal vítr, kvůli kterému se nerozjela lanovka, která na Sněžku vede z Růžové hory. Turisté tedy musí překonat dva a půl kilometru a téměř 300 výškových metrů pěšky.

Den by ovšem neměl být zvlášť větrný, meteorologové očekávají pouze slabý vítr o rychlosti do čtyř metrů za sekundu. Den bude také mnohem teplejší, než byla noc a ráno. Denní maxima vystoupají na 21 až 25 stupňů Celsia, tedy ještě výše než v sobotu. Příliš chladná by neměla být ani noc na pondělí.

Na počátku týdne začne přes Česko od severu procházet studená fronta a teploty začnou pozvolna klesat.

V pondělí ještě bude odpoledne kolem 20 stupňů Celsia, ovšem většinu území zasáhne občasný déšť. V dalších dnech se bude dále ochlazovat. Na horách v polohách nad 1200 metrů by mohl v polovině týdne padat déšť se sněhem a o příštím víkendu by se podle předpovědi ČHMÚ mohly ojediněle objevit přízemní mrazíky.