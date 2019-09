Základem dobrého stáří je zdraví, tvrdí demograf Kučera. Doporučuje začít už v raném věku

Lidí, kterým bude nad 65 let, navíc bude přibývat: v roce 2050 by mohli tvořit třetinu populace a téměř devíti procentům obyvatel Česka by mohlo být víc než 80 let. Jenže aktuální dokument ministerstva nazvaný Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019–2025, nad kterým se v pondělí sejde koaliční rada, se dívá nejdále do roku 2025.

„Je mi z toho vnitřně smutno, protože se s nadsázkou dá říct, že známe jmenný seznam důchodců až do roku 2055. Chtěl bych, aby to byla opravdová strategie, která se dívá dopředu. A aby tady byla kontinuita,“ dodal Kučera s tím, že poslední Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí sledoval jen roky 2013 až 2017. „Některá opatření z aktuální strategie se do roku 2025 zavést nepodaří,“ dodal Kučera.