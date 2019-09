Vítězstvím je už debata o tom, jestli premiér mluví pravdu, říká Filipová. Podle soudu jí Babiš dluží omluvu

Filipová považuje za své vítězství už prvoinstanční rozhodnutí, proti kterému se premiér Babiš hodlá odvolat. „I kdyby to potom dopadlo jinak, je pro mě podstatné, že se to dostalo do mediálního prostoru. Začalo se o tom mluvit, lidé začali zjišťovat, že zdaleka ne všechno, co premiér řekne v televizi, nutně musí být pravda. To je pro mě důležité. Aby se změnil názor občanů na demonstrace, které placené nejsou,“ zdůraznila Filipová.

Kromě toho chtěla ukázat také na to, že premiér v některých případech lže. „Je pravda, že část obyvatel mu odpustí všechno, i vraždu vlastní matky. Ale spousta lidí Babiše volila, aniž by tušila, co je zač. Na tyhle lidi mám potřebu apelovat. Jsem přesvědčena, že když se jim dodají rozumné argumenty, pochopí, že pravda může být někde úplně jinde, než říká premiér,“ řekla Filipová.

Dodala, že už tento týden zaznamenala reakce lidí, kteří změnili na protivládní demonstrace názor. „Jsem bytostně přesvědčená o tm, že nikdo zaplacený tam nebyl. Už z logiky věci: kdo by to platil? Politické strany? Nic takového,“ odmítla znovu premiérova slova.