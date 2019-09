České Budějovice si zatím nechají podíl v Jihočeském letišti. Chtějí však přibrzdit v dotování provozu

Vedle opravené přistávací a vzletové dráhy před nedávnem vyrostla moderní odbavovací hala. Teď vyčkává na ostrý provoz. Postará se o něj k tomu zřízená akciová společnost Jihočeské letiště, v níž kraj i město vlastní vždy polovinu. Právě to se mělo změnit.

V minulém týdnu magistrát oznámil, že se už dále nechce podílet na rekonstrukci a provozu letiště. Nyní mění názor, chtělo by však snížit finanční zátěž. Magistrát už do letiště investoval 200 milionů korun, příští rok má přidat dalších 70 milionů.

„Bylo by vítězstvím, kdybychom nemuseli dále přispívat, to znamená, kdyby ty činnosti napojené na provoz letiště, ať už je to cargo nebo cokoliv dalšího, dokázaly pokrýt náklady spojené provozem,“ říká primátor Svoboda.