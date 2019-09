Na audity o Babišovi máme nárok, vzkazují senátoři ministerstvům. Nemáte, zní zpět

Ministerstva zemědělství, financí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj odmítla senátní komisi poskytnout návrhy auditních zpráv Evropské komise, které se týkají mimo jiné předsedy vlády. Úřady zdůvodnily svůj postoj nařízením EK, že předběžné audity nemohou vydat. Předseda senátní komise Zdeněk Nytra ale tvrdí, že tomu tak není.

„EK nezakázala ministerstvům, aby nám poskytla auditní zprávy. Ministerstva jednala svévolně. Naší komisi nezbývá než opětovně požádat o auditní zprávy a o reakce na ně,“ uvedl Nytra na senátním twitteru.

Ministerstvo financí ale i tak trvá na svém. Zveřejnilo i dopis od Evropské komise, ze kterého úředníci vyrozuměli, že nemají návrhy vydávat.

„Podle Evropské komise by bylo možné dokument poskytnout pouze v případě, že by existoval převažující veřejný zájem na jeho zpřístupnění. V tomto konkrétním případě však komise jasně konstatovala, že žádný veřejný zájem na zveřejnění dokumentu neidentifikovala,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Podle ministerstva by se měl Nytra obrátit přímo na Evropskou komisi.