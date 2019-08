Další provizorium ze 40. let zaniklo. U Přelouče začala stavba velkého mostu, místní se obávají provozu

přehrát video Události v regionech: Ředitelství vodních cest začalo stavět nový most přes Labe

Letošní srpen učinil konec hned za dvěma provizorii ze 40. let. Kromě hasičské stanice v Praze postavené pro dočasné použití za druhé světové války se poroučel také železný most přes Labe, který do Československa po válce věnovala americká armáda a od roku 1948 se po něm jezdilo a chodilo z Valů do Mělic. Konstrukci z amerických válečných zásob, na kterou se na šířku vešlo jen jedno auto, nahradí mohutný obloukový most. Jeho základní kámen se nyní, s výrazným zpožděním oproti původním plánům, dočkal slavnostního poklepání. Vše zdrželo opakování tendru na zhotovitele a zvýšení rozpočtu.

Podle Ředitelství vodních cest, které je investorem stavby, by mělo jít o největší most v Pardubickém kraji. Ocelová konstrukce bude dlouhá 196 metrů a pod ní bude dost místa pro velké říční lodě, které by se mohly v budoucnu plavit až do Pardubic. Podle vedoucího projektu stavby Milana Vrabce by měla být stavba hotová do června příštího roku. Toho, co bude pak, se ale místní obávají. Proti projektu nového kapacitního mostu se zvedl odpor kvůli obavám, že si přes Mělice začnou zkracovat cestu kamiony. Podle vedoucího stavebního odboru na přeloučské radnici Lubomíra Novotného na to místní část není připravena. „Není tady infrastruktura, nejsou tady chodníky,“ varoval. Pardubický kraj ale slíbil, že bude provoz regulovat a kamiony do Mělic vůbec nepustí. „Je připravováno snížení dopravního zatížení těžkých vozidel pod dvanáct tun,“ ujistil ředitel SÚS Pardubického kraje Miroslav Němec.