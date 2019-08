V mateřských školách přibývá dvouletých dětí, zjistili statistici

„Podíl sedmiletých prvňáků se od školního roku 2014/2015, kdy dosahoval 19,3 procenta, plynule mírně zvyšuje,“ řekla Chodounská. Podobný podíl dětí s odkladem jako v současnosti nastupoval podle ČSÚ do prvních tříd v době před deseti lety. Ve školním roce 2008/2009 tvořily 22,8 procenta prvňáčků. Poté se podíl sedmiletých v prvních třídách postupně do roku 2014/2015 mírně snižoval, než nastal opět nárůst.

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že je v ČR zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Odklad by přitom měl být jen výjimečným opatřením, které by se mohlo týkat dvou procent dětí. Za zásadní považují experti změnu přístupu škol tak, aby uměly pracovat s různě vyspělými dětmi.

„Ze základních škol ale na druhou stranu odchází slabší ročníky a nastupuje početná generace narozená po roce 2007. Počet prvňáků tedy převyšuje počet deváťáků a pravděpodobně to tak ještě několik let zůstane, i když vrchol už máme za sebou, ten nastal ve školním roce 2016/2017,“ uvedla Chodounská. Nejvíc prvňáků přibylo za posledních deset let v Praze a Středočeském kraji, a to o zhruba 40 procent.