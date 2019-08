Mladé lékaře děsí nejasnosti kolem praxe. Některé nemocnice nemají potřebné oprávnění

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není problém na straně politiků. „Jak bude vypadat vzdělávání lékařů, to nevymyslí úředník na ministerstvu zdravotnictví. To musí vymyslet samotní lékaři, kteří bohužel nebyli schopni najít konsenzus,“ podotkl Vojtěch.

Přísné podmínky

Ne všechny nemocnice navíc mají pro vzdělávání potřebnou akreditaci. Z víc než třinácti set žádostí ministerstvo zatím zpracovalo jen necelé dvě třetiny. Podle resortu je to kvůli chybám v návrzích.

Regionální nemocnice si ale stěžují, že podmínky pro získání akreditace jsou příliš přísné. „Následek může být ten, že Česká republika bude mít v určitém horizontu méně atestovaných lékařů,“ varuje předseda spolku Mladí lékaři Martin Kočí.

Mladí lékaři kritizují i to, že stále není jasné, jak se mají připravit na zkoušku, která celý vzdělávací proces uzavírá. Lékařské fakulty její podobu zatím nezveřejnily. „Celý systém závisí nejenom na tom, co chceme zkoušet, jak chceme zkoušet, ale podle jakých pravidel. To znamená, že my potřebujeme mít vyhlášku,“ poznamenal prorektor Univerzity Karlovy Jan Škrha. Ministerstvo slíbilo vydat vyhlášku už do září.