ON-LINE: ČSSD ve sporu o Šmardu podle opozice ustoupila Zemanovi. Babiš očekává nové jméno do pátku

„ČSSD na jednu stranu říká, že prezident porušuje ústavu, a zároveň ustupuje jeho vrtochům. To je postoj, kterému nerozumím, a nejsem si jist, zda jej pochopí i voliči ČSSD. Připomínám, že tato krize trvá již 100 dní,“ reagoval na situaci předseda STAN Vít Rakušan.

„Co k tomu dodat? Dramatický obrat, seriál pokračuje, kdo mu ještě rozumí? Způsob tohoto vládnutí zdá se mi poněkud nešťastný…,“ uvedl na Twitteru předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Podle místopředsedy lidovců Jana Bartoška ČSSD ustupuje zlu. „Kdo co zaseje, to také sklidí,“ napsal na Twitteru.

„Vítězství Miloše Zemana nad ČSSD a Babišem v kauze Šmarda je tvrdá prohra pro Českou republiku. Je to totiž vítězství prezidenta, kterého nezajímají žádná pravidla a neustálým porušováním ústavy posouvá Českou republiku k poloprezidentskému systému,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Spor o Šmardu podle něj také ukázal na slabost premiéra Babiše.

Europoslanec ODS Jan Zahradil v reakci na situaci parafrázoval epigram Karla Havlíčka Borovského: „Nechoď, Šmardo, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a Šmarda si za něj nohu zláme.“

S pochopením se ke Šmardovu kroku postavil předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana ve sněmovně toleruje menšinový kabinet ANO a ČSSD. „Je to krok, který ukazuje na to, že (Šmarda) přece jen upřednostnil zájmy ČSSD před zájmem vlastním,“ napsal Filip.

Předseda SPD Tomio Okamura označil Šmardovo rozhodnutí za pokračování cirkusu. „Plnou odpovědnost nese premiér Andrej Babiš, který si zcela vědomě vybral za koaličního partnera rozpadající se ČSSD, a také rozhádaná ČSSD. Dokud bude ČSSD ve vládě, bude se krize pravidelně opakovat. Výsledkem je nečinnost vlády, kterou odnáší občané,“ uvedl Okamura.

Je vládní krize otázkou času?

Piráti očekávají, že Šmardovým rozhodnutím nekončí vládní krize, další spory v koalici se podle nich objeví v brzké době. „Kauza Šmarda začala v momentě, kdy sněmovna diskutovala důvěru vládě ve věci předběžných auditů Evropské komise o střetu zájmů premiéra a neoprávněném čerpání dotací. S jejich finálním zněním spojila veřejně své angažmá ve vládě například ministryně (práce Jana) Maláčová (ČSSD),“ napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Dodal, že se očekává i zahájení soudu v kauze farmy Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými je i Babiš. „Toto vše může v následujícím půlroce dostat Česko do podobné situace, kdy vláda padá nebo prochází zásadními změnami,“ uvedl.

Zeman se setká s několika předsedy stran

Premiér bude vpodvečer jednat na zámku v Lánech s prezidentem o situaci v čele ministerstva kultury.

Zeman totiž ve středu oznámil, že nechce jmenovat ministrem místopředsedu ČSSD Michala Šmardu, a požádal šéfa ČSSD o jiného kandidáta, neboť má výhrady ke Šmardovým odborným kompetencím. Sociální demokracie to odmítla. Posléze i Babiš řekl, že se Šmardou ve vládě nebude. Hamáček po schůzce s ministerským předsedou řekl, že ČSSD trvá na dodržování ústavy a koaliční smlouvy a kandidáta nemá důvod měnit.

Šmarda se v pondělí ale vzdal kandidatury na post šéfa resortu kultury. Zdůvodnil to tím, že není možné být členem vlády proti vůli premiéra. Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku.

V úterý odpoledne Zeman ještě přijme předsedy Pirátů Ivana Bartoše a KDU-ČSL Marka Výborného. Piráti se na schůzce chtějí prezidenta mimo jiné ptát, zda by v případě odchodu ČSSD z vlády ministry doplnilo pouze hnutí ANO. Pokud by situace dospěla k rozpuštění Poslanecké sněmovny a prezident vyhlásil předčasné volby, zajímá Piráty, co by bylo podmínkou pověření k sestavení vlády po volbách.

Výborný o schůzku se Zemanem požádal po svém zvolení předsedou lidovců na březnovém sjezdu. Prezidentovi se chtěl představit a přiblížit mu své priority. Vzhledem k aktuální situaci se ale chce hlavy státu ptát i na aktuální dění a zopakovat mu stanovisko lidovců. Připomněl svou středeční výzvu, aby všichni ústavní činitelé respektovali ústavu a ústavní zvyklosti.