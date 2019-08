Rozhodnutí v Elischerově senátu byla kolektivní, zastali se soudci obžalovaného kolegy

Rozhodování odvolacího senátu, kterému předsedal soudce Ivan Elischer, byla vždy kolektivní. U pražského městského soudu to řekli Elischerovi kolegové Ľubomír Klimáček a Tome Frankič. Odmítli také, že by je Elischer tlačil k nějakému konkrétnímu rozhodnutí. Elischer čelí obžalobě z ovlivňování některých odvolacích řízení, hrozí mu až 12 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.