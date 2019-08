Sledoval, jak Taliban pere špinavé peníze. Teď uznávaný vyšetřovatel nabízí své služby Česku

Přestože vyšetřoval odsouzeného válečného zločince Taylora nebo afghánský Taliban, nemá Creal zvláštní ochranku. „Většinou je lidská povaha taková, že lidé chtějí dělat správné věci. Ale mají trošku jinou filozofii ohledně toho, co jsou ty dobré věci. I tak s nimi můžete vést dialog. Já jsem vždycky otevřený dialogu. Ale ano, samozřejmě jsem se v minulosti bál,“ tvrdí Creal.

Obavy o svoji bezpečnost měl třeba v roce 2010, kdy dorazil do tehdy válkou zmítaného Afghánistánu. Zjišťoval tam, jak se snaží organizace Taliban legalizovat své příjmy. „Důležité jsou drogy. Ale to, co mě nejvíc trápilo, je, že oni se dokážou dostat k penězům od NATO. Dokážou vydírat lidi a dostat se k penězům, které my tam posíláme. A využívají je k tomu, aby nakoupili kulky, které zabíjí naše vojáky,“ upozornil vyšetřovatel.

Není čeho se bát

Váleční zločinci, jejichž penězovody zkoumá, se s ním často chtějí setkat. „Chtějí si popovídat. Váleční zločinci se se mnou vždycky chtějí setkat, sednout si, povídat si. Vysvětlit mi, proč dělají skvělé věci. Chtějí se ospravedlnit. Setkávám se s nimi a časem jsem přišel na to, že není čeho se bát.“

Také lidé spojení s Talibanem se podle Creala snaží své okolí přesvědčit, že dělají správnou věc. „Mají úplně jinou mentalitu, jinak vnímají, co je správné a špatné. Říkají, že prostředky mohou ospravedlnit cíl. Chtějí k němu dospět a je jim jedno jak. A nechtějí hrát nějaké hry, někoho podvést, jsou velice upřímní,“ popsal svou zkušenost z Afghánistánu Creal.

V Praze jednal Creal na Úřadu vlády. „Setkal jsem se s úředníky a zopakoval jsem, že pokud by někdy někdo potřeboval moje služby, tak mají můj telefon, mohou se mi ozvat a určitě pomůžu. Premiér se omlouval, že tam není, určitě se někdy setkáme v budoucnu,“ dodal vyšetřovatel Creal.