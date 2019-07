Sovětská stíhačka MiG-17 poprvé vzlétla v červenci 1949. Nejvíc se prosadila během vietnamské války

V polovině 50. let dostalo první letouny MiG-17F i československé letectvo, dva stroje sloužily jako osobní letouny pro jeho nejvyšší důstojníky. Běžní piloti pak o něco později dostali k dispozici dva tucty stíhaček verze PF.

Původně se uvažovalo také o licenční výrobě MiGu-17 v Aeru Vodochody, které mělo zkušenosti s „patnáctkami“, nakonec ale dostal přednost nadzvukový MiG-19. Licenční „sedmnáctky“ se ale vyráběly v Polsku (jako Lim-6) a Číně (Šen-jang J-5). Celkem vzniklo přes 10 tisíc letounů všech verzí.

MiG-17 sloužil během let v řadě armád, a to nejen zemí Varšavské smlouvy nebo dalších sovětských satelitů, ve výzbroji je měly například i Pákistán a Maroko. Největší uplatnění našly stroje MiG-17 v polovině 60. let během první fáze vietnamské války, kdy sloužily severovietnamským pilotům.