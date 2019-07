Žádné dočasné vedení. Ministerstvo kultury si na svého ministra podle Babiše počká

Premiér Andrej Babiš (ANO) nepočítá s tím, že by byl někdo pověřen dočasným řízením ministerstva kultury po odvolání Antonína Staňka (ČSSD). Lidovým novinám to řekl poté, co ho ve středu prezident ujistil, že Staňka odvolá na konci července a přibližně v polovině srpna rozhodne o jeho nástupci. Chod resortu to podle Babiše neohrozí.