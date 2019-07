Babiš by chtěl vedle sebe národního poradce pro bezpečnost. Aby ladil práci policie a tajných služeb

Vznik postu národního poradce pro bezpečnost by měl zajistit například užší spolupráci policie a Bezpečnostní informační služby (BIS) při odhalování trestné činnosti.

„Vedou se o tom diskuse, vyšlo to od našich zpravodajských služeb, takže by to určitě bylo dobré,“ vyjádřil se k plánovanému vzniku nové pozice premiér Andrej Babiš (ANO). Konkrétní plán ale premiér zatím nemá. Stát má podle něj problém sehnat lidi i do komise, která má nad tajnými službami dohlížet.

Šéfové bezpečnostních složek přitom po vzniku postu poradce-koordinátor volají dlouhodobě. „Je potřeba tomu dát permanentní koordinaci a práci na tom legislativním rámci. Na koordinaci a na přizpůsobování procesů reálné situaci,“ uvedl například letos v květnu ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Vznik dané pozice je žádoucí také podle ředitele BIS Michala Koudelky nebo šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Marka Šimandla.