Plány von der Leyenové jsou neuskutečnitelné, obává se Kobza. Její zvolení podle něj zajistili čeští europoslanci

Evropská komise bude mít příštích pět let šéfku z Německa – křesťanskou demokratku a bývalou ministryni obrany své země. Jiří Kobza její zvolení „uvítal“ pouze do té míry, že si vypůjčil slova poslance německé AfD Petra Bartoně. „Volba Ursuly von der Leyenové je dobrou zprávou pro Evropskou unii, protože tato dáma dokázala rozvrátit Bundeswehr za pouhé dva roky. Je otázka, jak dlouho jí to bude trvat s EU,“ citoval Kobza.

K programu, s nímž byla zvolena, má však spíše námitky. Von der Leyenová akcentovala vizi bezemisní Evropy, což podle Jiřího Kobzy SPD a další strany sdružené ve frakci Identita a demokracie (ID) podporují, ale se zásadní výhradou.

„Nejsem si vědom, jak by to bylo možné technicky zvládnout. Můžeme vystřídat naftové motory například motory na vodík, které nemají žádné emise. Ale vodík stejně musíte nějak vyrobit, musíte na to mít energii, musíte na to mít elektřinu. Všechno se to z obnovitelných zdrojů udělat nedá. Takže je otázka, kde na to chce vzít energii a jak to chce provést,“ poznamenal místopředseda sněmovního zahraničního výboru.

U témat podpory malých a středních podniků či spravedlivé minimální mzdy v celé Evropě pak Kobza výhrady zakládá na vnitrounijních rozdílech. Míní, že je zásadní rozdíl v hranici, do které je podnik považován za malý v Česku a v Německu. „Německá kategorie je, že malý podnik je do obratu 580 tisíc eur a střední do obratu milion eur. U nás je drobný podnik, který má obrat 300 až 500 tisíc za rok,“ srovnal.