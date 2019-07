Valachová nevylučuje výměnu resortů. Vláda v tomto složení funguje dobře, oponuje Vojtěch

Pokud nebude ministrem kultury jmenován Michal Šmarda, jsou ministři za ČSSD připraveni podat demisi. „Všech pět ministrů je k tomu připraveno, pokud je k tomu vyzve Jan Hamáček,“ zdůraznila místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Odmítla tak narážky na to, že ministr zemědělství Miroslav Toman není zcela loajální k ČSSD. „Je náš,“ připomněla.

Prezidentovy odklady, které doprovázejí odvolání Antonína Staňka (ČSSD) z postu ministra kultury a jeho výměnu za Šmardu, odmítla srovnávat se situací před jmenováním kabinetu, kdy prezident nechtěl jmenovat šéfem tuzemské diplomacie Miroslava Pocheho (ČSSD). Místo něj nakonec Lidový dům s úspěchem navrhl Tomáše Petříčka.

„Nebudu v tuto chvíli v žádném případě připouštět nové jméno,“ odmítla Valachová zopakování takového scénáře. Nevyloučila ovšem, že by mohlo dojít k výměně resortů: „Určitě to nějaká varianta je. Ale koneckonců to dosud všichni aktéři ve veřejném prostoru odmítali.“