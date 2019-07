Z dvacítky nad třicítku a zase zpátky, očekávají meteorologové. Pršet ale nebude

„Celkově budou v období od poloviny července do konce první srpnové dekády teploty v normálu,“ shrnuli meteorologové. Naděje, že bude více pršet, však ani v příštích týdnech nedojde naplnění. „Období od 15. července do 11. srpna by mělo být jako celek srážkově podnormální,“ avizoval ČHMÚ.

Minimum srážek přinese příští týden, který bude téměř jistě hluboko pod normálem. Další tři týdny by měly být srážkově v normálu, ale stále nejspíše zůstanou pod hodnotou dlouhodobého průměru, který se pohybuje kolem 20 milimetrů za týden.