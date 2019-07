Okamura: Pro Babiše je kvůli jeho kauzám výhodnější zůstat premiérem. Podle Rakušana jde na Hrad s obchodem

„Myslím, že Andrej Babiš chce tu vládu udržet. Pro Andreje Babiše je jedinou variantou, aby zůstal premiérem, aby se udržel,“ uvedl Okamura v Událostech, komentářích. Kvůli tlaku a nevyjasněným kauzám je prý pro něj bezesporu nejvýhodnější, aby zůstal v nejvyšší exekutivní pozici, dodal předseda SPD.

Podle jeho slov je ovšem snaha zůstat v čele vlády u vítěze voleb, který disponuje 78 poslaneckými mandáty, legitimní. Okamura také řekl, že nemá žádné signály, že by ČSSD opravdu vládu opustila. Sociální demokraté mohou podle něj jen doufat, že při setrvání ve vládě se to zlomí. Nebo odejít, ale v tu chvíli to pro ně podle Okamury znamená „téměř jistou politickou smrt“.

Podle Okamury prezident nepostupuje protiústavně

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan má za to, že první schůzka v Lánech jasně ukázala, že standardní vyjednávací způsoby nefungují a obyčejně nestačí přimět prezidenta k dodržování ústavy. „Já to čtu tak, že premiér Babiš přijde s nějakým obchodem něco za něco, že přijde s nějakou nabídkou například na výměnu, nějakou vládní rošádu či s jiným jménem na ministra kultury,“ soudí Rakušan.

Zůstává ale podle něj otázkou, co by na takový postup řekli sociální demokraté a zda by to nebyl opět další úkrok do ponížení, které podle něj sociální demokraté ze strany prezidenta zažívají – už delší dobu ho prý lze pozorovat v chování ČSSD.