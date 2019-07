Češi se znovu vrací do kempů. „Jejich atmosféru hotely nenahradí," říká Papež z asociace cestovních kanceláří

přehrát video Interview ČT24: Češi se znovu vrací do kempů

Odpověď na otázku, kam na dovolenou, letos kromě hodnocení hotelu, letoviska, ceny či termínu dovolené výrazně ovlivnily i potíže s letadly Boeing, které vyvolaly nejistotu ohledně včasných odletů. Podle místopředsedy asociace českých cestovních kanceláří Jana Papeže ale tyto problémy ovlivňují záměr Čechů vycestovat do zahraniční méně, než se dalo očekávat, když situace nastala.

„Ale pro ty, kterých se dotkne, je to fatální problém. Lidé jsou více tolerantní k podobným situacím, protože ví, že si je letecká společnost nebo cestovní kancelář nevymyslela. Pokud ale klient zůstane někde dvacet hodin, tak je to hrozná záležitost a myslím si, že by jak letecké společnosti, tak cestovní kanceláře měly ke klientům přistupovat lépe, nehledě na to, kolik to bude stát peněz,“ dodal Papež. Podle něj to však není pravidlem. „V sezoně se z 90 procent odlétá, jak se má odlétat. Extrémní záležitosti, kdy někdo zůstane někde dvacet hodin, ty by se stávat neměly, měl by existovat mechanismus, kde si jak letecké společnosti, tak cestovní kancelář řekne, že to je otázka prestiže. Situace by se měla vyřešit ve prospěch klientů alespoň tak, že mají pohodlí,“ dodal.

Cestující mají při potížích s letem nárok na kompenzace. „Vždycky záleží, kdo za to může a také, pokud je přepravce, který patří do EU, a jde o návrat do EU, má cestující nárok na kompenzaci, pokud ale přepravce není z EU a je to návrat do Evropské unie, tam kompenzace nejsou,“ upozornil Papež. V Česku zaostávají služby za okolními státy Mnoho Čechů se však letos rozhodlo užít si „domácí“ dovolenou. „Tuzemská dovolená roste každým rokem v řádu mnoha procent,“ potvrdil Papež. A Češi znovuobjevují i fenomén kempování. „Je to trochu dané především tím, že se zvyšuje kvalita kempů. Na druhou stranu lidé, kteří prošli všemi možnými kvalitami hotelů, zjistili, že kempování má určitou atmosféru, která se v hotelech nedá najít. Je to něco, co nás láká do kempů, takové to soužití ve zvláštním kolektivu, ta zvláštní atmosféra,“ domnívá se Papež.

„Samozřejmě není to ten typ kempu, jak si ho pamatujeme ještě z dob socialismu, kdy sem přijížděli obyvatelé NDR a kempy okupovali. Servis v kempech se od té doby hodně změnil k lepšímu a jsou i kempy, které mají vyprodáno na rok dopředu, protože se tam lidé rádi vracejí. Je to také o zážitcích, které kempy nabízejí, není to už jenom o tom, že dostanu místo na stan,“ dodal. Přesto však Česko v turistice zaostává i za svými sousedy. „Servis v Čechách pokulhává za Německem, za Rakouskem, dneska už i za Slovenskem. Ta pracovní síla, která měla kvalitu, zčásti odešla do okolních zemí, z části zůstala tady, protože jsme ale velmi sezonní, podnikatelům se nevyplatí držet personál celý rok a to se pak samozřejmě na službě projeví,“ řekl místopředseda ACKČR. „Pracovní síla je nedostatek, který se prolíná celým hospodářstvím,“ připomněl Papež. Lidé chtějí zážitky Poslední tři čtyři roky je podle něj patrný jednoznačný trend zážitků, aktivní dovolené. „Lidé si vybírají lokality podle toho, co tam na tom místě mohou dělat. Ať je to zvýšená aktivita cyklistů, běžců,“ dodal s tím, že se často pořádají společné dovolené podle typu společných aktivit.