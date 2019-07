Za půjčení telefonu Libanonci Fajádovi půjdou před soud dva dozorci pankrácké věznice

„Městské státní zastupitelství podalo dne 27. 6. 2019 obžalobu na dvě osoby, a to na příslušníka Vězeňské služby ČR a bývalého příslušníka Vězeňské služby ČR, k Obvodnímu soudu pro Prahu 4,“ uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

„Obžalovaným osobám je kladeno za vinu spáchání pokusu zločinu podvodu (jedné obžalované osobě), dále zločinu přijetí úplatku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby (oběma obžalovaným osobám). V části týkající se jednání třetí obviněné osoby byla věc postoupena řediteli vazební věznice, neboť skutek, pro který bylo trestní stíhání vedeno, může být posouzen jako kázeňský přestupek,“ dodal Cimbala.

Právě třetího obviněného muže chtěla policie původně také poslat před soud. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) trojici mužů navrhla obžalovat v polovině června.

Češi Fajáda zadrželi před pěti lety

Čeští policisté zadrželi Alího Fajáda na základě amerického zatykače v dubnu 2014 společně s Chálidem Marabím a Faouzim Jaberem. Spojené státy tvrdily, že muži chtěli prodat kokain a zbraně americkým agentům, kteří předstírali, že jsou členy kolumbijské teroristické organizace FARC. Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán povolil vydání do USA pouze u Jabera.

Obchodník se zbraněmi Fajád se z české vazby dostal v únoru 2016 - v den, kdy se vracela do vlasti pětice Čechů, která zmizela v Libanonu v červenci 2015. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický poté potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko nevydalo zadržovaného Fajáda do USA. Libanonský soud později Fajáda osvobodil.

Právě při vyšetřování únosu Čechů přišla policie na Fajádovy telefonáty z pankrácké věznice. Volal údajně do Libanonu i USA. Podle některých médií Fajáda ve vazbě navštívil ministr Pelikán a nechal ho volat ze svého mobilního telefonu. Tuto informaci později popřel arabista Petr Pelikán, ministrův bratr, který výměnu vyjednal.