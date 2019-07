Spor o ministra Staňka zastiňuje všechny vážné problémy, kritizuje Kubera vleklou krizi

přehrát video Jaroslav Kubera v Interview ČT24: „Žaloba, která by vedla až k impeachmentu, nemá šanci na úspěch“

ČSSD se již od dubna marně snaží zbavit svého ministra kultury Antonína Staňka. Jeho odchodu z vlády brání prezident Miloš Zeman, který nejprve odmítl Staňkovu demisi, a když poté navrhl předseda vlády Andrej Babiš (ANO), aby prezident ministra odvolal – čemu podle ústavy musí vyhovět – Zeman tak neučinil s argumentem, že mu ústava nedává žádnou lhůtu. Jaroslav Kubera situaci vnímá tak, že se politikům vrací to, co on považuje za opomenutí. „Když jsme zaváděli přímou volbu, tak jsme zapomněli přizpůsobit ústavu. On (prezident Zeman) využívá každé mezery, která v ústavě je, k tomu, aby zvyšoval svůj vliv,“ soudí předseda Senátu.

Odmítl však, že by bylo možné spor o ministra kultury považovat za ústavní krizi, jak to řekl předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. „Celá ta záležitost není hodná toho, jak to vypadá. Zastiňuje veškeré problémy a výzvy, které tady jsou,“ podotkl Kubera. Miloš Zeman se podle něj situací, do které vládu dostal, hlavně baví. Uvítal by však, kdyby s tím již přestal. „Bylo by ku prospěchu věci, kdyby se to rozhodlo, protože už se to zbytečně natahuje,“ doporučil politik, který je z ceremoniálního hlediska druhou nejváženější osobou v zemi právě po prezidentovi.

Úspěch žaloby skupiny senátorů Kubera neočekává Připustil ale, že není jak Miloše Zemana přinutit, aby ministra Staňka odvolal, byť mu to ústava nařizuje. Jaroslav Kubera si nemyslí, že by nutně pomohla kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu – kterou navíc Babiš opakovaně odmítá – i kdyby z ní vzešel rozsudek, že je třeba s odvoláním neotálet. Neboť i to by bylo u prezidenta těžko vymahatelné. Prezident totiž není trestně odpovědný s výjimkou trestného činu velezrady, kdy by na něj ale musel podat žalobu Senát s posvěcením Poslanecké sněmovny. V Senátu sice žaloba na Miloše Zemana vzniká, ale předseda horní komory ji považuje spíše za snahu některých zákonodárců o své zviditelnění. „Žaloba, která by vedla až k impeachmentu, nemá šanci na úspěch. To každý, kdo má trošku právní vědomí, ví. Současné poměry v Poslanecké sněmovně jsou jasné. Je to hra politiků, kteří nemají jak se jinak zviditelnit,“ upozornil Kubera.

O tom, že současný politický spor skončí odvoláním Antonína Staňka, není šéf Senátu přesvědčen, i když to považuje za pravděpodobné. „Může se stát, že Miloš Zeman dá najevo svoji sílu a neustoupí. Ale nemyslím si, že to bude donekonečna natahovat,“ podotkl. Rusnokova vláda podruhé? V případě, že by se sociální demokracii nepodařilo svého vlastního ministra vyměnit, hrozí její odchod z vlády, jak již koncem června avizovaly stranické špičky. Andrej Babiš dal najevo, že by v tom případě následoval pád celé vlády, jak ostatně předpokládá koaliční smlouva. Co by pak následovalo? Miloš Zeman se v minulosti zmínil o tom, že by premiérem znovu jmenoval Babiše. Podle Jaroslava Kubery jsou ale i alternativy. „Pan prezident má další možnost – jmenovat zase nějakou úřednickou vládu. Těžko by mu v tom někdo mohl zabránit,“ poznamenal s odkazem na rok 2013, kdy Zeman jmenoval Rusnokovu vládu, přestože po pádu Nečasova kabinetu dávala dosavadní koalice najevo, že je připravena pokračovat s jiným premiérem.