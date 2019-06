Komentátor Eichler: Úterní schůzka je Zemanovým ústupkem Hamáčkovi, chtěl jednat až 12. července

„Jan Hamáček se snaží nevést střet s prezidentem konfliktně, snaží se co nejmírněji bojovat za to, aby mohl v koalici uplatňovat to, co má, a sice rozhodovat o tom, kdo bude ministrem za sociální demokracii,“ popsal situaci Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD.

Eichler akcentoval, že se Hamáčkovi podařilo, že se Zeman bude věcí zabývat dříve než 12. července, na kdy pozval šéfa ČSSD a současného i navrhovaného ministra kultury s deklarovanou ambicí je vzájemně usmířit.