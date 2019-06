Anonym hrozil na Facebooku střelbou v pražské škole. Hrozí mu vězení i vymáhání nákladů

Případ vyšetřují kriminalisté ze středních Čech. „Oznámení učinil občan na územní odbor Praha-venkov JIH, to znamená na středočeskou polici,“ vysvětlila místní příslušnost mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Oznámení bylo podle ní podáno osobně na služebně.

Výhrůžka se v jedné z diskusních skupin na Facebooku objevila v neděli, policie o ní na svém twitterovém účtu informovala v pondělí po půlnoci. Jaké metody při vyhodnocování závažnosti takových příspěvků používá, odhalit neche. „Používáme určité algoritmy. Co se týká našeho útvaru, tak v obecné rovině měsíčně vyhodnocujeme stovky zpráv,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Náklady v řádech stovek tisíc

„Je to věc, která policii stojí velké peníze, ale i školy, protože musí dělat bezpečnostní opatření, není to legrace a člověk, který něco takového udělá, ačkoliv pak bude tvrdit, že to byl žert, bude čelit příslušným následkům,“ varoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Kromě trestního stíhání hrozí dotyčnému, že po něm bude policie požadovat uhrazení nákladů spojených s opatřeními. „Rozhodně se pohybujeme v desítkách, nebo spíše stovkách tisíc korun,“ dodal Hamáček.