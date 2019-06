HN: Havlíček říkal velvyslanci Ruska, že by firmám pomohl konec sankcí. Jejich prodloužení však respektuje

„Řešili jsme, že my jako ministerstvo vnímáme sankce tak, že brání obchodu, ale že budeme jednat v rámci jednotného evropského postupu. Čím dříve nebudou, tím lépe pro tuzemské podnikatele,“ řekl Havlíček Hospodářským novinám o schůzce. Velvyslanci prý nic neslíbil. „Řekli jsme si, že by bylo dobré, aby obchod opět narůstal,“ dodal ministr.

Havlíček se proti vyznění článku ohradil: „Hospodářské noviny v každém případě daly špatný titulek a myslím si, že je to trochu zbytečně démonizované. Já jsem jasně řekl, že i když se nám sankce z obchodního úhlu pohledu nelíbí, protože samozřejmě firmy nejsou spokojené se sankcemi, tak že respektujeme závěry Evropy, respektujeme závěry naší vlády a budeme je takto podporovat. To znamená, že my pochopitelně nebojujeme proti sankcím, my jsme si pouze povzdechli v tom, že sankce samozřejmě brání obchodu, a to je pravda.“

Ve stejném duchu vše komentoval i premiér Andrej Babiš (ANO). Ten Parlamentním listům řekl: „Ministr Havlíček sdělil, že jakékoliv sankce poškozují podniky, což je pravda. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v gesci mezinárodní obchod, a ten je sankcemi dotčen. Na druhou stranu ministr Havlíček sdělil, že respektuje rozhodnutí Evropské rady v sankcích pokračovat.“

Hospodářské noviny upozorňují, že česko-ruský obchod se propadl v roce 2015, ale v posledních dvou letech i přes platnost sankcí stoupá. „Loni byl dokonce český zemědělský vývoz do Ruska historicky nejlepší i navzdory odvetnému ruskému embargu,“ píše deník.

Role prostředníka v kauze Pilsen Steel

Havlíček dále Hospodářským novinám řekl, že Zmejevskému nabídl svůj resort jako prostředníka při insolvenčním řízení plzeňské ocelárny Pilsen Steel. Krátce po schůzce insolvenční správce odmítl většinu pohledávek vlastníků ocelárny, ruské státní banky VEB a ruskou vládou kontrolované Mezinárodní investiční banky.

„Žádal jsem ho, aby zprostředkoval jednání s VEB, aby to skončilo jinou cestou než finálním konkurzem, a nabídl jsem ministerstvo jako prostředníka,“ sdělil Havlíček novinám. Ty upozorňují, že podle tajných služeb jsou v případě ohroženy české ekonomické zájmy a Mezinárodní investiční banka je nástrojem ruské špionáže a vlivu.