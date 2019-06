Bolest, průjem i alergie. Lékárničku se vyplatí před dovolenou zkontrolovat a doplnit

Před odjezdem na dovolenou je vhodné pomyslet i na to, že se může leccos zvrtnout – třeba kotník nebo se zanítit krk či oko. Turisté by proto neměli zapomenout vzít si příruční lékárničku, ve které by neměly chybět léky proti bolesti nebo alergii. A kdo bere pravidelně léky na předpis, měl by si jich vzít raději více, než je potřeba.