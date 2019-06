Prezident už by neměl dál otálet s výměnou ministra kultury, shodli se Bartoš s Filipem

Prezident nejprve odmítl přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka, premiér Babiš pak proto na žádost ČSSD navrhl Staňkovo odvolání, čemuž už prezident podle ústavy vyhovět musí. Nemá ale žádnou časovou lhůtu. Podle Vojtěcha Filipa jsou současné tři týdny ještě přijatelné.

Pokud Zeman neodvolá Staňka ani po jednání se Šmardou, bude ho k tomu Filip nabádat. „Já to považuji za špatné, když se to neděje podle ústavních pravidel, a tady už jsem ochoten to říct i panu prezidentovi Zemanovi rovnou,“ uvedl Vojtěch Filip. Zároveň se ministra Staňka zastal, protože podle něj napravoval „hrůzy, které na ministerstvu zanechal ministr (Daniel) Herman (KDU-ČSL)“.

Ivan Bartoš kritizoval prezidentovo nakládání s ústavou obecně, to podle něj dále podporuje obecně nízkou politickou kulturu a úctu k duchu zákonů. Babišovu vládu pak prý provází vytrvalá personální krize: „Nejenže odcházejí špatní lidé, ale nepřicházejí výrazně lepší,“ postěžoval si.