Omezené tarify na neomezená data jsou pořád posun,říká expert Malý. Politici prý pomohli, ale „neukuchtili to"

video Malý: Neomezená data mají své "ale", i tak je to posun

Nabídka T-Mobile platí jen pro rezidentní zákazníky s hlasovým tarifem, kteří mají buď určitý datový limit, nebo předplacenou hlasovou kartu Twist s aktivním datovým měsíčním nebo ročním balíčkem. Vodafone svoje neomezená data podmínil objednáním pevného připojení Na doma a pořízením služby nejméně pro dva členy domácnosti.

Přesto hodnotí jejich kroky Malý jako výrazný posun. „Je to úplná změna toho, jak jsou mobilní data v Česku nabízena. Připojujeme se tím k zemím, kde už operátor podobný tarif nabízí, i když v řadě z nich je to drahé. V mnoha zemích je tarif nějak omezený,“ upozornil Malý s tím, že nabídka Vodafone se svými podmínkami se tak blíží tomu, co operátoři poskytují v zahraničí.

„Přesto je to změna oproti stavu, kdy tady nic takového nebylo. V Česku nebyl ani jeden tarif, kdy by si mohl zákazník za jakoukoliv cenu koupit neomezené připojení k internetu,“ zdůraznil Malý.