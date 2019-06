Bouřky vyplavily Vysočinu a Prostějovsko, voda se dostala i do novoměstské nemocnice

Podle mluvčí novoměstské nemocnice Tamary Peckové nateklo po bouřce bláto do ambulance závodního lékaře a infekční ambulance. „Bláto, které znečistilo ambulance a čekárny, úklidová firma odstraňuje od pěti hodin ráno. Jedna část už je v pořádku. Myslíme, že by to mohlo být uklizené okolo desáté hodiny. Objednané pacienty jsme obvolali, situaci chápou,“ dodala mluvčí.

Kromě Nového Města na Moravě bylo podle hasičů nejpostiženější okolí Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí. Celkem vyjížděli hasiči víc než osmdesátkrát, většinou mířili právě na Žďársko. V obci Křoví spadlo 60 milimetrů srážek, tam musely jednotky hasičů především odčerpávat vodu ze sklepů.

„Zaplaveno bylo minimálně dvacet domů, většinou sklepní prostory, ale někde i obytné,“ uvedl starosta Luboš Mencler a dodal: „Co jsme viděli, došlo k poškození kanalizace a celého kanalizačního řádu a došlo i k narušení komunikací.“

Hasiči nemuseli nikoho evakuovat. O půlnoci ale do Křoví pozvali na pomoc i kolegy z Velké Bíteše. Čerpali zaplavené studny, kam natekla špinavá voda. Škodu v Křoví odhadl starosta Mencler na statisíce korun.

Včerejší šílené odpoledne. Silné bouřky, vítr a přívalové srážky. Část Olomoucka a Prostějovska se ocitla v nepříjemných situacích - podívejte se na fotky z nejvíce postižených míst! https://t.co/hB4EDmx9JM pic.twitter.com/87z24UBmVc — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) June 20, 2019

Ke třem desítkám případů vyjížděli hasiči také v Olomouckém kraji, i zde nejčastěji pomáhali s odčerpáváním vody. Přívalové deště zasáhly hlavně Prostějovsko. Problémy byly podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka hlavně v Čechách pod Kosířem, Senici na Hané a okolí Konic.

„Bouřky se moc nehýbaly, proto spadlo hodně vody na jedno místo. Nejvíce naměřili na meteorologické stanici Luká na Olomoucku, kde spadlo během 30 minut asi 35 milimetrů srážek, celkem tam spadlo 67 milimetrů a ještě tam byly až dvoucentimetrové kroupy. Hodně srážek naměřili i v Náměšti nad Oslavou, a to 59 milimetrů,“ shrnula meteoroložka ČT Jarina Sochorová. Výstraha ústavu před bouřkami platila do čtvrtečních 3:00 ještě pro části Jihomoravského a Zlínského kraje.

Škody na Tišnovsku a Vyškovsku

Silné bouřky, které ve středu večer a v noci na čtvrtek přecházely přes jižní Moravu, způsobily největší potíže na Tišnovsku a Vyškovsku. Většinou šlo o důsledek přívalového deště, který zatopil sklepy. Na svých internetových stránkách o tom informovali jihomoravští hasiči.

Třináct výjezdů měli hasiči na Brněnsku, sedm na Vyškovsku a pět na Hodonínsku. „V Bučovicích se voda dostala do jídelny místní školy. Následky zde odstraňuje bučovická dobrovolná jednotka,“ uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Lidé ohlásili také protržení hráze rybníka Borky u Lubného. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se je hráz nepoškozená, nicméně přívaly vody přetékají přes její horní okraj. Situaci proto dál sledovali.

Odpoledne platí výstraha pro východ země

Na čtvrtek do 12:00 do 23:00 vyhlásil ústav výstrahu pro celou Moravu a Slezsko a také pro jihovýchodní části Pardubického a Jihočeského kraje.

„Čeká se, že by mělo napršet 0 až 5 milimetrů srážek, ale to je průměr. Tam, kde budou bouřky, spadne vody více, čeká se i 30 milimetrů,“ uvedla Sochorová. Nejsilnější bouřky by se měly vyskytovat hlavně v jihovýchodní polovině země.