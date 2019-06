Stanjura: Komunisté hájí Babiše víc než jeho vlastní poslanci, o pádu vlády rozhodne ČSSD

přehrát video Interview ČT24: Zbyněk Stanjura (ODS)

„Rozhodne to sociální demokracie. Počty v Poslanecké sněmovně jsou dopředu dané, nejvěrnější spojenec hnutí ANO jsou komunisté, ti jsou pevní jako skála. Podle mě všechny opoziční strany včetně nezařazených poslanců budou hlasovat proti vládě, tedy pro vyslovení nedůvěry. A nakonec to rozhodnou sociální demokraté,“ říká Stanjura. Pětice opozičních stran (ODS, Piráti, TOP 09, STAN, KDU-ČSL) má dohromady 68 hlasů, pro svržení vlády jich potřebují ještě 33. Pět by mohli přidat nezařazení poslanci a dalších 19 pak hnutí SPD, které pád vlády podporuje nikoli kvůli kauzám Andreje Babiše, ale hlavně kvůli účasti ČSSD v koalici. Pro vyslovení nedůvěry by pak chybělo devět hlasů. „Ty potenciálně leží pouze u sociálních demokratů. Nikde jinde,“ tuší Stanjura. ČSSD ale v úterý uvedla, že nikdo z jejích poslanců proti vládě hlasovat nebude.

Semína řeší, ale problémy premiéra úplně pomíjejí „Uvidíme. Včera jsme slyšeli takovou směšnou podmínku, kdy pohrozili pádem vlády kvůli jedné personální volbě do Rady ČTK. Vážné problémy premiéra sociální demokraté úplně pomíjejí a pak si najdou takovou podmínku, jejíž splnění je velmi jednoduché. Ale je to jejich zodpovědnost,“ říká šéf klubu ODS. Naráží na druhé kolo volby členů Rady České tiskové kanceláře. ČSSD totiž varovala, že pokud poslanci ANO podpoří nominanta SPD Michala Semína, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat. Babiš reagoval tak, že Semína ani nezná a ANO ho „nevolilo a volit nebude“. V prvním kole volby přitom Semín dostal ve sněmovně 83 hlasů.

„Důležité to je, ale v situaci, kdy má obrovské problémy premiér, který je obviněný, který den poté, co policie navrhne jeho obžalobu, vymění ministra spravedlnosti, který je v evidentním střetu zájmů, kdy ČR čelí hrozbě, že bude vracet stamiliony korun, tak to jsou mnohem závažnější problémy,“ dodává Stanjura. Neupřesnil, proč by sociální demokraté do příštího týdne, kdy se má o nedůvěře vládě hlasovat, měli změnit názor, že za vládou stojí. „Je to jejich zodpovědnost. Jsme pro to, aby každý poslanec jednotlivě vstal a řekl: ano, podporuji dotační byznys Andreje Babiše, nebo ne. To je podstatou toho, proč schůze je a proč jsme ji svolali. A nemohou se schovat za něco jiného, například že volba do Rady ČTK je odložená, případně že bude zvolen někdo jiný. Takhle jednoduše od problémů prostě neutečou,“ vzkazuje Stanjura.

Komunisté jsou Babišův nejpevnější spojenec U komunistů však chybějící hlasy pro svržení vlády hledat nechtějí. „Je to nejpevnější spojenec Babiše. Třicet let od pádu komunismu vyjednávat s komunistickou stranou, to pro ODS není přijatelné. To není partner, s kterým bychom chtěli měnit situaci v České republice. Ti patří do opozičních lavic. A je ostuda vládního hnutí ANO a sociálních demokratů, že je přizvali k vládnutí,“ míní. „Možná to není vidět, ale v Poslanecké sněmovně jsou vlivnější než sociální demokraté – získali víc funkcí, důležitější funkce a kdykoliv je potřeba, tak brání na mikrofon Andreje Babiše. Mnohem vehementněji než jeho vlastní poslanci nebo sociální demokraté,“ popisuje Stanjura. Podle něj je to od komunistů odměna za to, že je Babiš přivedl po třech desetiletích zpět k moci. A zkoušet to nechce ani u samotného hnutí ANO, protože to podle něj nefunguje jako normální demokratická strana. „Ti jsou velmi semknutí za svým majitelem a všichni budou hlasovat pro vládu. Ale je to logické.“

Do vlády s ANO bychom nešli Podle šéfa poslanců ODS není jediná možná varianta vlády spolupráce ANO, ČSSD a KSČM a nikdy tomu tak nebylo. „Že si to ANO vybralo, je jedna věc, ale nemá většinu ve sněmovně. A o to větší je zodpovědnost sociální demokracie, oni mohou rozhodnout, že ten formát bude jiný. Ať už s jiným premiérem nebo s jinou stranou v koalici,“ poznamenává. Občanští demokraté by však podle něj do vlády s ANO nyní rozhodně nešli. Brání tomu 12 podmínek, které si strana předloni stanovila v takzvané vyšehradské deklaraci. „Já tam tu možnost vůbec nevidím. Žádnou programovou shodu nevidím. Hnutí ANO je dnes největší levicová strana, my jsme největší pravicová strana, logicky se naše programy prostě míjejí,“ dodává Stanjura.

