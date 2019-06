Žár trvá. Po nedělním ochlazení se mají do Česka vrátit třicítky

V sobotu v Česku vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihu, který v kombinaci s polojasnou oblohou žene rtutě teploměrů nad třicet stupňů, maxima mají dosáhnout čtyřiatřiceti; až do sedmé večerní ostatně pro celou republiku s výjimkou Karlovarska platí výstraha před vysokými teplotami.

Není jediná. Během sobotního odpoledne a večera totiž má do Česka z Německa postoupit zvlněná studená fronta a spolu s ní pásmo bouřek.

Meteorologové varují i kvůli nim; výstraha před velmi silnými bouřkami platí pro celé východní Čechy, Jeseníky, Vysočinu, Jihočeský a Středočeský kraj i Prahu až do nedělního rána. Totéž varování, byť v nižší intenzitě, se pak vztahuje i na všechny moravské kraje, a to až do nedělního podvečera.

Podle předpovědi mají bouřky spolu se studenou frontou přinést ochlazení, teploty padnou hned o deset stupňů a pohybovat se budou mezi jedna- a pětadvaceti stupni (na jihovýchodě republiky jde o osmadvacet stupňů). Půjde ovšem o přechodný stav.

Zpět na třicet

Už v pondělí mají rtutě teploměrů zase růst, protože do Česka začne proudit teplý vzduch od jihozápadu. V pondělí se čeká polojasná obloha s teplotními maximy mezi 23 a 27 stupni, v úterý může být o stupeň výš a ve středu mají rtutě teploměrů znovu dosahovat třicítky. Ve čtvrtek pak i dvaatřiceti stupňů a opět se čekají bouřky.

Ryze letní ráz by si pak mělo počasí zachovat i dál. „Velmi teplé počasí, které panuje v České republice od začátku června, bude pokračovat i v následujícím týdnu, kdy se opět očekávají nadprůměrné teploty," uvedli meteorologové v dlouhodobém výhledu.

„V závěru měsíce se sice ochladí, ale teploty zůstanou i nadále letní. První polovina července přinese teploty, které odpovídají této roční době,“ dodali s tím, že teploty od 17. června do 14. července podle nich budou celkově vyšší než dlouhodobý normál, srážkově budou nadcházející čtyři týdny naopak průměrné či mírně podprůměrné.