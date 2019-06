Poslanci hnutí STAN se chtějí připojit k hlasování o nedůvěře vládě, pokud Babiš neodstoupí

Opozice reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše. Podle předběžného návrhu zprávy, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz.

Sám Babiš ale opakuje, že neodstoupí a ohledně dotací pro Agrofert prý neporušil zákon. „Myslím, že není důvod měnit vládu. My se skutečně snažíme, vyjednáváme nový rozpočet. Samozřejmě chápu, že lidi protestují, někteří mě nemají rádi, já to vnímám. Já to považuji za normální, máme svobodu a demokracii,“ poznamenal. Lidé ale podle něj protestují na základě nepravdivých věcí.

„Je důležité, že naše země funguje dobře, a nemyslím si, že by bylo dobré ji destabilizovat. Myslím, že je lepší nás nechat vládnout až do příštích parlamentních voleb a tam budou mít občané možnost projevit svoji vůli. Buď nám dají tu důvěru, nebo nedají,“ dodal premiér.