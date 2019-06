Ve vedrech lidé častěji kolabují, do rozpálených ulic vyjely kropicí vozy

Trojice školáků v Chocni při běžné cestě do školy zachránila život. Lucie, Kristýna a Dominik pomohli muži, který kvůli horku kolaboval. „Najednou jsme viděli pána, který se pořád motal, házel rukama, snažil se chytit lampy,“ vysvětluje Kristýna Navrátilová ze 7. B ZŠ Mistra Choceňského v Chocni. Posadili ho, dali mu napít, začali mu chladit hlavu a zavolali záchrannou službu.

I v Brně záchranáři u podobných kolapsů kvůli horku zasahují častěji, v Praze zatím případy nerostou. Do ulic některých měst vyrazily kropicí vozy, zvlhčují ulice, v centru Prahy rozstřikují i vodní mlhu. „Objednáváme kropení, mlžení, když teploty více jak tři dny přesáhnou 25 stupňů,“ říká mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy Barbora Lišková.

Trpí i zvířata

Více vydělávají prodejci zmrzliny. Kdo ale může, je u vody, a to i v metropoli, jako třeba Nikolas, který si teď nejraději hraje u vodotrysku v parku. Třiasedmdesátiletý Jiří Forejt zase chodí každý den k Vltavě. V jedenáct dopoledne u ní bylo skoro 32 stupňů. A pochvaluje si, že voda je nejen čistá, ale teď i stále teplejší. „O takové dva stupně. Ráno třeba přijdu, to je hodně studená, ale v poledne už je to lepší,“ říká Forejt.

Vodu teď kvůli vysokým teplotám více vyhledávají a potřebují i zvířata. „Snažíme se s tou vodou hospodařit tak, aby zvířata měla dostatek vody, aby měla možnost přístupu k nějakým otevřeným nádržím,“ přibližuje majitel zahrady Harta Luděk Hajný z Vysokého Mýta.

Vysoké teploty ale způsobují i technické problémy. Včera třeba na ostravském letišti popraskala vzletová a přistávací dráha a museli ji rychle opravit.