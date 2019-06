Čtvrtina dětí je v zařízeních pro okamžitou pomoc déle, než umožňuje zákon

Podle zákona mají být v těchto zařízeních děti jen na krátkou dobu – například na překlenutí bytové krize. Slouží i pro týrané či zneužívané děti. „Celá čtvrtina dětí je tam déle než rok a některé mnohem déle,“ uvedla ombudsmanka Anna Šabatová. Více než polovina umístěných dětí je přitom ve věku do sedmi let.

Během svého šetření se Šabatová setkala i s případem, kdy bylo dítě do takového zařízení umístěno v jednom měsíci věku a bylo tam až do tří let. Po takové době už prý ani nemá smysl situaci měnit, aby se naplnil zákon, protože se porušily navázané vztahy. „Proto je třeba u nových případů dbát na to, aby se to nestávalo,“ dodává ombudsmanka.

Podle ní mají být tato zařízení velmi dobře odborně vybavená, má tam být i psycholog na překonání krize. Odborníci mají pracovat s rodinou, aby se dítě v ideálním případě mohlo vrátit domů, či do pěstounské péče, pokud to není možné. Ve skutečnosti se však prý často zaměřují především na hmotné zabezpečení dítěte, tedy na stravu a ubytování, a upozaďují psychologickou pomoc.