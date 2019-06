Horký den v Čechách opět završí bouřky. Nejsilnější budou na západě, severu a kolem Prahy

V Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a Kraji Vysočina v téže době naprší až 30 milimetrů. I v jihozápadní části Čech a na česko-moravském pomezí bude foukat, nárazy mohou mít až 70kilometrovou rychlost.

Ve středu budou ve středních, západních a severních Čechách bouřky ještě divočejší, v přívalových deštích spadne kolem 50 milimetrů, ve zbytku Čech budou úhrny opět asi 30 milimetrů.

Meteorologové varovali, že dešťová voda může zatopit sklepy a nízko položená místa, ve větru se budou lámat stromy, hrozí také poranění kroupami nebo i bleskem.

Na Moravě bude i dál velmi teplo

Současně s výstrahou na silné či velmi silné bouřky platí i varování před vysokými teplotami – odpolední maxima překročí 31 stupňů Celsia. Výstraha se týká Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje, a to od úterních 14 hodin do odvolání. „Na Moravě a ve Slezku by se měly přeháňky a bouřky vyskytovat výjimečně nebo vůbec,“ upozornil meteorolog.

Zároveň platí i ve východních a středních Čechách, kde ale výstraha skončí večer, neboť tam platí i bouřková výstraha. Velmi teplo bude v Čechách také ve středu odpoledne, ale zemi nakonec opět zchladí bouřky.