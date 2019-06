Obžalovaných lidí a firem loni znovu ubylo. Nejhorších kauz ale méně není

V roce 2018 státní zástupci podali obžalobu nebo návrh na potrestání u 70 811 lidí, což bylo zhruba o 7 tisíc méně než o rok dříve. Obžalovali také 238 firem. Soudy tehdy uznaly vinnými 95 procent obžalovaných.

„Za co jsem opravdu rád, je počet uložených peněžitých trestů,“ konstatoval nejvyšší státní zástupce Zeman, který v tomto směru pochválil práci soudů. V uplynulém roce vzrostl podíl peněžitých trestů na 18,1 procenta ve vztahu k celkovému počtu odsouzených, což za posledních pět let představuje nárůst na více než trojnásobek. Podle Zemana je ještě prostor pro další nárůst, a to až na 35 procent peněžitých trestů.