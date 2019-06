Stuchlík: Po roce v politice jsem zjistil, že mé místo ve společnosti je jinde

Ne, nebudeme, ale to třeba je věc, na kterou jsem velmi pyšný. Protože tím jsme každému, kdo měl hypotéku, ať už byl klientem nebo ne, dokázali přinést hodnotu. Šlo to rychleji, šlo to tak, že mi to dávalo smysl, a to jsem po tom roce přestal v politice cítit.

Teď už si to nemyslím, respektive po tom roce jsem pochopil, že mé místo ve společnosti je jinde a když jste tady mluvili třeba o těch hypotékách, tak to je krásný příklad, kde vidím své místo. Fincentrum.

Samozřejmě jsou vždycky lepší cesty, jak se dostat do čela kandidátky, ale když mi to premiér Babiš nabídl, říkal jsem si proč ne. Musím říct, že jsem nad tou nabídkou přemýšlel možná 10 dní, 2 týdny. Převážilo ve mně přesvědčení, že dokážu něco udělat pro Prahu, že dokážu věci posunout, využít svých osmnáctiletých manažerských zkušeností s řízením lidí a opravdu jsem do toho šel s tím, že udělám něco pro Prahu.

Za 18 let podnikání jsem nikdy neměl žádnou veřejnou zakázku, žádné dotace, nic. Věřil jsem, že dokážu s čistým štítem nabídnout novou budoucnost a že za to členové budou rádi. Jenomže nebyli a to byl můj omyl. Dal jsem tomu nějaký čas, pokusil jsem se je přesvědčit, ale zároveň si myslím, že je férové, že pokud prostě zjistíte, že vaše snaha a kvalifikační předpoklady nejsou vítány, tak je lepší si férově říct, že nemá cenu se trápit a skončil jsem.

Když jste se stal členem hnutí, napsal jste otevřený dopis, že přicházíte v době, kdy hnutí ANO v Praze ztrácí tvář. Co by mělo udělat nebo co jste chtěl udělat pro to, aby ji zase získalo a aby byla jasně čitelná?

Na druhou stranu, každý, kdo jde do politiky, tak asi ví, že to je umění možného a kompromisu, že to zdaleka nepůjde jenom jeho rozhodnutími, tedy tak rychle, jak si představuje. V čem se Vám role opozičního zastupitele nelíbila a nevyhovovala Vám?

Nedělejme z hnutí ANO něco netransparentního, ti lidé jsou skvělí. Na mnoha městských částech jsou ve vedení a odvádějí skvělou práci, nakonec byť se to nepovedlo na magistrátu, tak v jednotlivých městských částech Prahy vidíme příklady, kde je voliči znovu zvolili. Takže já jsem za to velmi rád, vážím si jich a samozřejmě kolegové o těchto věcech diskutují. Jsou to lidé a jsou to schopní lidé.

To se musíte zeptat jeho. Patrik má 20 let zkušeností z politiky, prošel, pokud se nepletu, čtyřmi politickými stranami, opravdu hodně věcí prožil, rozumí tomu a já bych byl rád, kdyby se tomu věnoval a pražské ANO posunul.

Myslím, že ne. Myslím, že jsme si uvědomili, že ta vzájemná symbióza by nefungovala. Jsou ale lidé jako třeba Patrik Nacher, který by pražské ANO mohl posunout, kdyby opravdu chtěl.

Myslíte, že právě tito lidé zabránili tomu, že se nepovedla Vaše další ambice dostat se do vedení hnutí? Je to tam neprůstřelně opevněné?

Samozřejmě pražské ANO je hnutí kontrastů. Má zde lidi, kteří jsou skvělí, voliči je mají rádi a oni odvádí dobrou práci. Ale zároveň jsou i třeba na magistrátu lidé, kteří se snaží velmi uspět, protože jim nic jiného nezbývá a nemají alternativu. Ale to je přirozené, to je v každé politické straně.

Ano, a to můžete říct o většině politických stran. Podívejte se na sociální demokracii. V okamžiku, kdy v tom hnutí začnou převažovat lidé, kteří mají pocit, že by měli být někam posunuti za zásluhy, za to, že si to odseděli, tak je konec. A bohužel takoví lidé se objevují.

To se netýká ANO, to se týká každé politické strany.

Tak mi zkuste ještě trochu vysvětlit to Vaše vyjádření o lidech, kteří by se při nulové nezaměstnanosti těžko uplatnili jinde, abych si udělala obrázek o členstvu v ANO.

Ne, řekl jsem si, že jako podnikatel, kterému prošlo pod rukami 26 tisíc lidí, a chudý kluk ze Zlína, který ze země spolu s dalšími kolegy vydupal miliardovou firmu z ničeho, tak mám co dát. Ale pak pochopíte, že máme za sebou 10 let šťastného období České republiky, lidem se daří dobře a řeší trošku efemérnější problémy. To platí zejména v Praze . A proto lidi volí to, co je jim bližší. Místo parkování v Praze řeší klimatickou změnu, jako například pan Čižinský.

Změnil se za ten necelý rok v politice Váš pohled na Andreje Babiše?

Vím, že to není populární a že mě spousta lidí v Praze bude na ulici urážet, ale já si Andreje Babiše vážím. Nedokážu zhodnotit důvody, proč šel do politiky, ale je to člověk, který opravdu maká, jakkoliv to sloveso je zprofanované. Pracuje, je to podle mě workoholik a myslím si, že některé státní úřady fungují díky němu velmi dobře. Nemyslím si, že je šťastný a nevím, jestli je šťastný, že do politiky před lety vstoupil. Na to se musíte zeptat jeho.

Ale já jsem velmi rád mimo jiné za to, že jsem mu zejména první měsíce byl velmi blízko, poznal jsem jej a ať chcete nebo ne, patří mezi nejvlivnější lidi světa, pokud jde o majetek. Vím, že to není v dnešní době populární, ale když se potkal s prezidentem Trumpem, kdo z nich teoreticky vybudoval větší firmu? Neříkám jak, neříkám s jakými diskuzemi, ale je to prostě zajímavý člověk a jsem rád, že jsem ho poznal.

A Vy šťastný jste?

Teď už jo. Moc.