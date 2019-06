Piráti, Starostové a TOP 09 chtějí hlasovat o nedůvěře vládě. ČSSD i komunisté ale za Babišem pevně stojí

„Hlasování o nedůvěře navrhovat budeme,“ potvrdil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v Otázkách Václava Moravce. A to i kdyby se nepodařilo sehnat nejméně 101 hlasů, které jsou potřebné pro svržení kabinetu. „Myslím si, že i kdyby se to nepodařilo dojednat, tak je to důležité symbolické gesto,“ dodal.

„Výsledky voleb připouštějí velmi málo jiných řešení, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu to neznamená, že v čele vlády musí stát zrovna Andrej Babiš, který je ve střetu zájmů a na kterého je navázána celá řada kauz. Tohle bychom rádi prodiskutovali s panem předsedou (ČSSD) Hamáčkem,“ uvedl Michálek.