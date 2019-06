Ministr Kremlík přemýšlí o kurzech pro začínající řidiče. Autoškoly jsou pro

video Události: Řidičáky na zkoušky by měly provázet další kurzy, míní autokšoly

Začínající řidiči s praxí do pěti let zaviní každou pátou dopravní nehodu a každou čtvrtou smrtelnou. V budoucnu by nováčci v silničním provozu měli dostávat řidičský průkaz na zkoušku – na dva roky a s šestibodovou hranicí.

Návrh, který je součástí novely bodového systému, je už dva roky hotový. Zástupci autoškol jej však kritizují. „Jednak je nekoncepční a jednak v hrubém rozporu s programovým prohlášením této vlády,“ sdělil předseda Asociace autoškol Ondřej Horázný.

Vláda se zavázala, že součástí řidičáku na zkoušku budou i vzdělávací kurzy. Ty ale v současném návrhu nejsou. Vzorem mělo být Rakousko, kde řidiči musí během prvního roku po získání oprávnění absolvovat další kurzy.

„Pracují s mladými lidmi, aby je tak motivovali k tomu, aby se v silničním provozu chovali skutečně bezpečně, ale také ohleduplně,“ popsal rakouský přístup bývalý ředitel BESIPu Roman Budský. „Funguje to 16 let a snížilo to nehodovost mladých řidičů o 30 procent,“ dodal Horázný.