Letní změna jízdního řádu zlepší spojení na Slovensko. Začíná platit od neděle

Leo Express mírně odloží chystané zintenzivnění svého spojení Česka s Polskem. Vlak do Krakova, který zatím jezdí dvakrát týdně, bude jezdit denně až od 28. června, což znamená posun o tři týdny oproti původně avizovanému 7. červnu. Denně bude soukromý dopravce do Krakova navíc jezdit jen o prázdninách, od září spojení opět omezí na dva vlaky týdně.

Na vlak bude v Krakově nově čekat autobus, který bude pokračovat do Lvova. „Je to další krok k přímému propojení Polska s Ukrajinou. Do budoucna plánujeme zavést i vlakové spojení,“ uvedl výkonný ředitel Leo Expressu Peter Köhler.

Spíše formální je změna na trati z Prahy do Českých Budějovic. Z ní mizí spoj Regiojetu, který soukromý dopravce původně chtěl zavést od jara, ale nakonec vůbec nevyjel.

Regionální doprava: nové večerní vlaky, méně spojů na mošnovské letiště

V regionální dopravě dochází u některých spojů k minutovým posunům, je proto vhodné před začátkem nového týdne zkontrolovat, kterých vlaků se to týká. V Libereckém kraji začne zastavovat ranní rychlík v Zákupech, cyklovlak, který zatím jezdil jen v sobotu, pojede i v neděli a v jízdním řádu se objevuje také jeden pár večerních spojů z Frýdlantu do Raspenavy a zpět s odjezdem po jedenácté hodině. Pojede ale jen jednou – 6. července.

„Zajistí spojení z tradičních Hejnických slavností a také se upraví čas odjezdu ve směru na Liberec,“ vysvětlil mluvčí kraje Filip Trdla.

Cestující z Prahy a Středočeského kraje pak čeká spíše formální změna. Z dosavadní výluky vlaků, které jezdí z Prahy do Mladé Boleslavi a Turnova a mimořádně začínají na Masarykově nádraží místo Vršovic, se stane trvalý stav. I nadále tedy budou vlaky začínat a končit na Masarykově nádraží, ale již nepůjde o výluku.

Zároveň bude protažen víkendový spěšný vlak Brdy, který zatím jezdil z Prahy do Březnice. Nově pojede přes krajské hranice až do jihočeské Blatné.