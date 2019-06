ŽIVĚ: Poslanci se pokusí na čtvrtý pokus schválit rozšíření EET na další obory

Poslanci zahájili čtvrté dějství schvalování vládní novely o rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) do dalších oborů podnikání. O stovkách pozměňovacích návrhů začali hlasovat už na minulé schůzi, jsou zhruba v polovině. Je možné, že už se během dne dostanou k hlasování o zákonu jako celku. Čas na to mají do 14:00, kdy končí zákonná doba pro schvalování předloh.