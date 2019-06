Perlorodky mají u Aše speciální odchovnu. Unikátní projekt vznikl na jejich záchranu

Samotná odchovna má dvě části, ve vnější jsou přesně zvolené druhy pstruhů, kteří jsou hostiteli larev perlorodky v první fázi jejich vývoje. „Dovnitř pak přijdou ryby, které mají na žábrách perlorodky nachytané. Po asi měsíci mladé perlorodky z žáber vypadnou a my je pak krmíme přirozenou potravou, pro kterou si chodíme do pramenišť v okolí,“ uvedl Ondřej Spisar, který se odchovu perlorodek věnuje.

V této fázi mají ale jen několik milimetrů a potrvá dalších asi šest let, než dorostou do zhruba dvoucentimetrové velikosti, při níž se vypouští zpět do potoků. Perlorodka se v nich může dožít v podmínkách českých vod asi osmdesáti, ale i 140 let.

Jak doplnil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc, pro úspěšný odchov perlorodek je třeba zajistit i šetrné hospodaření na tocích, kde žijí. Jsou totiž extrémně citlivé na kvalitu vody.

„Záchranné programy nepomáhají jen těm živočichům, pro které jsou určeny. Třeba tím, že se snažíme, aby voda v povodí byla čistá, napomáháme i vrance obecné, mihuli potoční nebo rostlině hvězdoš. A samozřejmě lidem, protože čistou vodu potřebujeme všichni,“ dodal Pelc.